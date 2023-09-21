زاخاروفا: الولايات المتحدة تمارس ضغطا على الصحفيين الروس المرافقين للافروف

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن السلطات الأمريكية تمارس ضغطا على الصحفيين الروس الذين يرافقون وزير الخارجية سيرغي لافروف في زيارته لنيويورك.

وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "تاس" الروسية، يوم الخميس، إن "القيود غريبة، علما بأن حجز الفندق في مانهاتن مقابل ثمن مقبول وفي فترة قصيرة أمر شبه مستحيل، إضافة للمشاكل مع البطاقات المصرفية والدفع بها تجعل من المستحيل حجز الفندق مسبقا".

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وأضافت أن "الصحفيين يقيمون في حي بروكلين وأجزاء أخرى من نيويورك. ومن الواضح أن هذه طريقة ليس لممارسة الضغط فقط، بل ولتعقيد حياة الصحفيين".

وأكدت أن روسيا ستحيط الأمم المتحدة علما بهذه القيود المفروضة على الصحفيين الروس الذين يقومون بتغطية أعمال وزير الخارجية سيرغي لافروف أثناء الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن السلطات الأمريكية أصدرت تأشيرات الدخول للصحفيين المرافقين للافروف، مع القيود على التنقل داخل نيويورك، حيث يحظر عليهم الابتعاد عن مقر الأمم المتحدة بوسط المدينة لأكثر من 40 كلم.

المصدر: تاس