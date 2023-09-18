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الأسطول الروسي يجري مناورات واسعة بالصواريخ المجنحة شمالي المحيط الهادئ (فيديو)

أخبار روسيا

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أجرى الأسطول الروسي مناورات واسعة بمشاركة 50 غواصة وسفينة، تدربت فيها الطواقم المشاركة على حماية الطريق البحري الشمالي عبر بحر بيرينغ بين كتلتي أوراسيا والأمريكيتين.

تم خلال المناورات إطلاق صواريخ مجنحة من أنواع  "فولكان" و"غرانيت" و"أونيكس" على أهداف تحاكي مجموعة من سفن العدو المفترض في بحر بيرينغ.

وشارك في التدريبات التكتيكية نحو 10 آلاف عسكري وأكثر من 50 سفينة وغواصة.

بحر بيرنغ هو بحر في شمال المحيط الهادئ ويشكل مع مضيق بيرينغ حوضا بين أكبر كتلتين أرضيتين على الأرض أوراسيا والأمريكتين.

المصدر: RT

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