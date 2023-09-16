كاسحات الجليد الروسية تساعد سفن الشحن في شق طريقها عبر الممر الشمالي البحري

أكملت كاسحتا الجليد النوويتان الروسيتان " تايمير" و"سيبيريا" عملية تمرير سفينة Gingo من طراز CapeSize في حقول الجليد بالممر الشمالي البحري.

وكان على متن السفينة 164.5 ألف طن من خامات الحديد، وسجلت كاسحتا الجليد بذلك رقما قياسيا في مجال تمرير السفن الثقيلة عبر البحار الشمالية والممر البحري الشمالي.

وتكونت عملية التمرير من مرحلتين. في المرحلة الاولى قامت كاسحة الجليد "تايمير" بالتمرير الآمن للسفينة عبر بحر كارا من جزر سيرجي كيروف، مرورا بمضيقي ماتيسن وبوريس فيلكيتسكي، وبعد ذلك عبرت الناقلة بحر لابتيف بشكل مستقل. وفي بحر سيبيريا الشرقي، استمرت كاسحة الجليد النووية "سيبيريا" في تنفيذ عملية تمرير السفينة عبر حقول الجليد.

إقرأ المزيد

وقال رئيس شركة "آتوم فلوت" الروسية أندريه تينيتسكي إن الممر البحري الشمالي يتمتع بشعبية لدى الشركات المتخصصة في نقل البضائع. ومن خلال فهم ظروف الطقس والظروف الجليدية، يمكن التخطيط لشق الطريق الأكثر راحة وأمانا بالنسبة إلى السفن. أما أفراد طاقمي كاسحتي الجليد النوويتين فإنهم قدموا مساعدة فريدة من نوعها في كسر الجليد حيث استطاعت السفينة الثقيلة بوزن 169 ألف طن عبور الممر البحري الشمالي خلال 13 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن الطريق عبر قناة السويس بحاجة إلى فترة زمنية أطول ضعفاً. وهنا أعاد تينيتسكي إلى الأذهان أن طول مسار تمرير السفن في البحار الشمالية الروسية يبلغ 690 كيلومترا وأن السرعة المتوسطة لسير السفينة 10 عقد بحرية.

المصدر: روس آتوم