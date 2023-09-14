الإعلان عن جدول أعمال "منتدى موسكو المالي 2023"

نشرت اللجنة المنظمة لـ "منتدى موسكو المالي السابع"، جدول أعمال ومجريات الحدث الاقتصادي الذي ينطلق في 28 سبتمبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو.

وأشار جدول الأعمال، إلى أنه سيجتمع الخبراء في 17 منصة متخصصة لإجراء مناقشات حول القضايا الأكثر أهمية وإلحاحا في الحياة الاقتصادية والمالية للبلاد، كما سيشارك في المناقشات ممثلون عن الحكومة وقطاع الأعمال والمنظمات العامة والجمعيات وخبراء في مجال الاقتصاد والمالية.

وسيكون الحدث الرئيسي للمنتدى هو الجلسة العامة بعنوان "البحث عن توازن جديد: النظام المالي والاقتصادي الروسي في فترة التحول العالمي".

وتم توجيه دعوات للمشاركة في الجلسة إلى رئيس مجلس إدارة بنك "في تي بي" الروسي أندريه كوستين، ومحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، ومساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، ووزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، وعمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين.

كما تمت دعوة رئيس لجنة مجلس الدوما للميزانية والضرائب أندريه ماكاروف لإدارة الجلسة.

وخلال جلسات العمل، سيتحدث أيضا رئيس الخزانة الفيدرالية رومان أرتيوخين، ورئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا دانييل إيغوروف، ووزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية الروسي إيريك فايزولين وآخرين.

وستغطي الجلسات المواضيعية السياسة الضريبية والإدارة المالية العامة وإدارة الممتلكات العامة وأنظمة المشتريات وغير ذلك الكثير. وعلى هامش "منتدى موسكو المالي 2023"، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير سوق العمل وصناعة المجوهرات وأسواق الكحول والتبغ.

ويعد منتدى موسكو المالي منصة موثوقة لمناقشة السياسات المالية والميزانية للدولة والقضايا الحالية في تطوير القطاع المالي المحلي، وخلال هذه المناقشات، يتم تحديد المتجهات الرئيسية لتنمية الاقتصاد الروسي.

المصدر: RT