بوتين يشدد على ضرورة الحفاظ على النظام البيئي الفريد في منطقة الشرق الأقصى الروسي

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة الاهتمام بالنظام البيئي الفريد في منطقة الشرق الأقصى الروسي. وبحسب بوتين هناك أكثر من 60 منطقة طبيعية محمية بشكل خاص في الشرق الأقصى.

وقال بوتين في كلمة ألقاها في منتدى الشرق الاقتصادي إن الاهتمام بالنظام البيئي الفريد في الشرق الأقصى والحفاظ على الأنواع النادرة من النباتات والحيوانات في المنطقة يجب ألا يغيب عن الأذهان.

وأوضح قائلا:" لا ينبغي أن يكون الشرق الأقصى مجرد منطقة للتطور السريع للاقتصاد والمجال الاجتماعي والبيئة الحضرية، ولكن وراء هذه الخطط والمشاريع يجب ألا نغفل الاهتمام بالنظام البيئي الفريد، والحفاظ على مئات الأنواع النادرة من النباتات والحيوانات".

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وأشار بوتين إلى أنه في إطار المنتدى الحالي، يقام لأول مرة اليوم العالمي للصقور والذي من شأنه الحفاظ على أعداد الصقور وزيادتها.

وقال: "أود أن أشكر زملاءنا وأصدقاءنا من الشرق الأقصى والشرق الأوسط. وإنهم يولون لهذا الموضوع اهتماما متزايدا. ونحن بالطبع سنتعاون معكم من أجل تطوير هذا الموضوع الإنساني البحت، ولكنه مثير جدا للاهتمام".

وحسب رئيس الدولة، هناك أكثر من 60 منطقة طبيعية محمية بشكل خاص في الشرق الأقصى. وأشار إلى أن "العديد منها عبارة عن ثروات من التراث الطبيعي العالمي، وبينها بحيرة بايكال، أعمدة لينا، محمية جزيرة فرانجيل، وبراكين كامتشاتكا، وما إلى ذلك. وكل هذه ثروتنا الوطنية، ولكنها أيضا " ثروة للكوكب بأكمله. وعلينا واجب الحفاظ عليها."

بالإضافة إلى ذلك، فحسب بوتين، من الضروري في الوقت نفسه توفير فرصة للبحث العلمي والتعليم والترفيه للأطفال والشباب، حتى يتمكن السياح الروس وضيوفنا من بلدان أخرى من الاطلاع على الطبيعة الجميلة للشرق الأقصى.

يذكر أن منتدى الشرق الاقتصادي الثامن يعقد في فلاديفوستوك في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر عام 2023. وشعاره هو "على الطريق نحو التعاون والسلام والازدهار". وتم تنظيم هذه الفعالية من قبل مؤسسة "روس كونغريس" بالمشاركة الإعلامية من وكالة "تاس" الروسية .

المصدر: نوفوستي