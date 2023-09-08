تدشين أبعد المحطات شمالا في مترو أنفاق موسكو

شهدت موسكو الخميس 7 سبتمبر تشغيل القسم الشمالي الختامي لخط "لوبلينو – دميتروفو" في مترو أنفاق موسكو.

وافتتحت للركاب 3 محطات جديدة في مترو أنفاق موسكو عشية الاحتفال بيوم موسكو في 8 سبتمبر ، وهي (ياخرومسكايا) و(ليانوزوفو) و(فيزتيخ).

يذكر أن مسار مترو الأنفاق من محطة "سيليغيرسكايا" حتى محطة "فيزتيخ" بطول 5.8 كيلومتر الذي بدأ إنشاؤه عام 2019، يمر بموازاة شارع "دميتروفسكو شوسي". وأما محطة "ياخرومسكايا" فتقع على تقاطع شارع "دميتروفسكوي شوسي" وشارع الذكرى الـ800 لتأسيس موسكو.

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فيما يتعلق بمحطة "فيزتيخ" فإنها تقع شمالي جادة "الأكاديمي لانداو".

ومع افتتاح محطة "فيزتيخ"، أصبح وسط المدينة أقرب إلى 175 ألف نسمة من سكان المنطقة الشمالية ومدينة دولغوبرودني بضواحي موسكو.

ويمكن أن يستخدم تلك المحطة التي تعتبر الآن أبعد المحطات شمالا في موسكو، الطلاب والأساتذة في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وكذلك موظفو مجمع التكنولوجيا والفيزياء.

جدير بالذكر أن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن تشغيل خط جديد في مترو أنفاق موسكو يربط بين وسط المدينة ومطار "فنوكوفو" الدولي.

المصدر: موسكو