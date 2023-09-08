بوتين يهنئ بتحرير دونباس من الغزاة الفاشيين

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين سكان، جمهورية دونيتسك وجميع الروس بمناسبة الذكرى السنوية الثمانين لتحرير دونباس من الغزاة الفاشيين خلال الحرب الوطنية العظمى.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة بالفيديو بمناسبة مرور ثمانين عاما على تحرير منطقة دونباس من الغزاة الفاشيين، على أن هذا اليوم يعتبر نقطة مفصلية هامة في تاريخ البلاد.

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وأشار بوتين إلى أن موارد منطقة دونباس "كانت ذات أهمية هائلة بالنسبة للعدو وكان الاستيلاء عليها أحد أهداف هجوم ألمانيا على الاتحاد السوفيتي". وأكد على أن النازيين "بذلوا قصارى جهدهم للاحتفاظ بسهوب دونيتسك وإجبار الناس على العمل لصالح الآلة العسكرية للرايخ الثالث".

وقال بوتين: "لكن النازيين قوبلوا بمقاومة شعبية شرسة في الأراضي المحتلة، لم تهدأ حدتها على مدى 700 يوم".

وتابع الرئيس بوتين القول: "وخلال الفترة التي حكم فيها هذا الوحش القاسي الوقح منطقة دونباس، تعرض مئات الآلاف من الأنصار والمقاتلين السريين والمدنيين والأطفال للتعذيب والإعدام".

المصدر: تاس