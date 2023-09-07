الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية في جمهورية دونيتسك قبل الانتخابات

أفاد مصدر أمني بأن عناصر الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك، عثروا على مخبأ للأسلحة في مدينة دوكوتشيفسك، خطط عملاء أوكرانيا لاستخدامها في هجمات إرهابية قبل الانتخابات.

وقال المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي": "تم العثور على مخبأ للأسلحة خططت مجموعة تخريب تابعة للقوات الأوكرانية، لاستخدامه في تنفيذ هجمات إرهابية قبيل يوم التصويت الموحد المقرر في 8 - 10 سبتمبر".

ووفقا للمصدر الأمني، تم العثور في المخبأ على 46 قطعة سلاح ناري، بما في ذلك 39 بندقية آلية ورشاشان وبندقية قنص وقاذفتا لهب للمشاة من طراز "شميل" وزوج من قواذف RPG-7، بالإضافة إلى أكثر من 1000 طلقة ذخيرة و12 قذيفة شديدة الانفجار.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، لتحديد كل من له علاقة بهذا الموضوع.

المصدر: نوفوستي