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نصيحة من بوتين لضمان النجاح (فيديو)

أخبار روسيا

نصيحة من بوتين لضمان النجاح (فيديو)
Sputnik
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قال الرئيس فلاديمير بوتين في درس لتلاميذ المدارس بعنوان "حديث عن المهم"، إن الضمان الرئيسي للنجاح يكمن في القدرة على تحديد الذات، والكشف عن نقاط القوة.

وزار بوتين اليوم الجمعة إحدى المدارس في أول أيام العام الدراسي في روسيا، وأكد خلال حديثه مع التلاميذ ضرورة اتباع المسار الذي يختاره الشخص بوضوح لتحقيق النتائج.

وقال: "باتباع هذا المسار، سترضى عن نفسك وتسهم في تنمية بلادك برمتها، وهذه المبادئ مرتبطة بشكل وثيق".

وفي وقت سابق، قال بوتين إن روسيا يجب أن تظل مثالا للجميع في تهيئة الظروف الجيدة لتعليم الأجيال، مشددا على ضرورة التنمية المستمرة والمضي قدما في تطوير العلوم في البلاد بدءا من المدرسة.

المصدر: RT

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