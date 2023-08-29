3 قتلى بتحطم مروحية في منطقة الأورال الروسية

لقي 3 أشخاص مصرعهم بتحطم مروحية من طراز "مي-8" في مقاطعة تشيلابينسك في منطقة الأورال وسط روسيا اليوم الثلاثاء حسبما أفادت السلطات.

وكتب حاكم تشيلابينسك ألكسي تكسلير في "تلغرام" إن المروحية كانت تابعة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، وأن ثلاث أشخاص لقوا حتفهم في الحادث، حسب المعلومات الأولية، دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض.

ونقلت وكالات أنباء عن مصادر في خدمات الطوارئ أن المروحية تحطمت أثناء تحليق تدريبي بسبب عطل فني، حسب المعلومات الأولية، وأن القتلى هم أفراد الطاقم.

المصدر: وكالات