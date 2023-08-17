الأمن الروسي يعتقل مشبوهين بالتخطيط لأعمال تخريبية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي بإقليم كراسنويارك الروسي اعتقال شخصين بتهمة التخطيط لتفجير محطات الاتصال والإنترنيت في مدينة زيلينوغورسك بالإقليم الممتد بين وسط وشرق سيبيريا.

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وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "أحبطت أجهزتنا عملا إرهابيا في مدينة زيلينوغورسك المغلقة".

وأضاف البيان أن اثنين من أنصار منظمة "مواطنو الاتحاد السوفيتي" المحظورة في روسيا كانا يخططان لتفجير محطات الاتصال التابعة لشركتي "روستيليكوم" و"ترانستيليكوم" لمنع إرسال مذكرات الاستدعاء للتجنيد.

وتابع أن الموقوفين كانا يخططان لشراء المتفجرات من طرف أمني خدعهما، حيث تم القبض عليهما بالجرم المشهود.

المصدر: نوفوستي