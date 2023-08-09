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لجنة تحقيق روسية تفتح قضية حول طرد 90 طفلا روسيا من فندق بتركيا

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لجنة تحقيق روسية تفتح قضية حول طرد 90 طفلا روسيا من فندق بتركيا
Globallookpress
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فتحت لجنة تحقيق روسية قضية حول طرد 90 طفلا روسيا من فندق في تركيا خلال الليل، بعدما سافروا إليها لقضاء عطلة سياحية منظمة من قبل شركة وقعت عقودا مع أوليائهم.

وكشفت لجنة التحقيق الروسية أن موظفي الشركات السياحية أبرموا حوالي 30 عقدا مع ذوي الأطفال المعنيين من أجل تنظيم أنشطة ترفيهية لفائدتهم.

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وقالت اللجنة: "أثناء قضاء الرحلة، وبسبب ظروف الإقامة غير المرضية وسوء جودة الخدمة للمضيف، تم طرد المراهقين قسرا من فندق الإقامة خلال الليل".

وعلى إثر ذلك، عاد 68 طفلا إلى روسيا قبل الموعد المحدد لانتهاء فترة الرحلة، حيث تم فتح قضية تتعلق بتقديم خدمات لا تلبي متطلبات السلامة.

وقد أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليماته في وقت سابق بالإبلاغ عن التفتيش الذي تم إطلاقه، بعد طرد أطفال روس من فندق في تركيا.

المصدر: RT

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