روسيا تضع قاضي المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر مذكرة توقيف بحق بوتين على قائمة المطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن وضع قاضي المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قائمة المطلوبين.

وقالت الداخلية الروسية: "توموكو أكاني. ياباني. مطلوب بموجب مادة ضمن القانون الجنائي الروسي".

وأصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، في 17 مارس الماضي، مذكرة بـ"اعتقال" بوتين وأمينة مظالم الأطفال الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا.

وتوجه المحكمة الجنائية الدولية ادعاءات للجانب الروسي بـ"الترحيل" المزعوم للأطفال، الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني، حيث نقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة، بالإضافة إلى ادعاءات أخرى.

المصدر: RT