محكمة موسكو تأمر بحبس منظمي شبكة قنوات "تلغرام" في قضية ابتزاز

حكمت محكمة تفرسكوي في موسكو، بالسجن على الشخص الثالث المتورط في قضية ابتزاز مرتبطة بقناة التلغرام "كريمليفسكايا براتشكا".

ووفقا لبيان المحكمة: "وافقت المحكمة على التماس المحققين بإصدار أمر اعتقال دينيس سافينسكي، كتدبير وقائي في شكل احتجاز".

وألقت محكمة تفرسكوي، القبض على ألكسندر سانين، الذي وفقا للتحقيق، هو مساعد إداري لقناة "كريمليفسكايا براتشكا".

وقالت المحكمة: "منح حكم المحكمة التماس المحقق لاختيار إجراء وقائي في شكل احتجاز فيما يتعلق بألكسندر ألكساندروفيتش سانين، المشتبه بارتكابه جريمة بموجب الفقرة "ب" من الجزء 3. 163 من القانون الجنائي الروسي، للفترة حتى 13 سبتمبر 2023".

وفي 14 يوليو، اعتقلت محكمة تفرسكوي، مالك قناة التلغرام "كريمليفسكايا براتشكا"، ميخائيل بولياكوف، في ذات قضية الابتزاز، وتم الحكم عليه بالحجز الوقائي حتى 13 سبتمبر.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن اعتقال منظمي شبكة قنوات "تلغرام" مجهولة الهوية، التي كانت تساوم المواطنين وتبتز أموالهم تحت تهديد المساس ببياناتهم.

المصدر: RT