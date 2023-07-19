ماتفيينكو: ردود فعل أوروبية إيجابية كثيرة على قانون حظر تغيير الجنس

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن الكثير من ردود الفعل الإيجابية جاءت من أوروبا بخصوص القانون الروسي الذي يحظر تغيير الجنس.

وأضافت: "عادة، أطلب دائما معلومات عبر الإنترنت عن ردود الفعل والتعليقات الأجنبية، حول مثل هذه المسائل. هذه المرة كان هناك عدد كبير من ردود الفعل الأجنبية الإيجابية. والحق يقال تفاجأت بذلك كثيرا وخاصة من التعليقات الإيجابية من الدول الأوروبية".

اليوم وافق مجلس الاتحاد على قانون يحظر على أي شخص تغيير الجنس وقبل عدة أيام أقر مجلس الدوما بالقراءة الثالثة والنهائية، القانون الذي يمنع تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

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وبقرار مجلس الدوما، أكمل قانون "أساسيات حماية صحة المواطنين في روسيا" بمادة يحظر بموجبها إجراء تدخلات طبية، وكذلك تعاطي أدوية، تهدف إلى تغيير الجنس.

وفي الوقت نفسه لا يشمل هذا الحظر التدخلات الطبية المتعلقة بعلاج التشوهات الخلقية وكذلك الأمراض الوراثية وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بضعف تكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال.

المصدر: نوفوستي