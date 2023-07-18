الأمن الروسي: اعتقال مواطنة ساعدت المخابرات الأوكرانية في إعداد هجوم على محطة كهربائية (فيديو)

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية اليوم الثلاثاء عن اعتقال امرأة في مدينة أوغليش بمقاطعة ياروسلافل كانت تجمع بيانات لتنفيذ عمل إرهابي بتوجيه من المخابرات الأوكرانية.

وقال الأمن الروسي في بيان له: "اعتقلت في مدينة أوغليش مواطنة روسية من مواليد عام 1987، كانت تقوم بجمع ونقل معلومات عن أحد مرافق البنية التحتية الحيوية في مقاطعة ياروسلافل بهدف تنفيذ هجوم إرهابي، وذلك بناء على تعليمات من الأجهزة المختصة الأوكرانية".

وتم العثور لدى المحتجزة على مراسلات مع منسقها الأوكراني، حيث ناقشا الجريمة المخطط لها، حسب البيان.

وأوضح الأمن الروسي أن المرأة فقد تواصلت مع المنسق الأوكراني ووعدت بنقل إحداثيات محطة الطاقة الكهرومائية في أوغليش (حوالي 200 كم شمال شرق موسكو) لتنظيم هجوم إرهابي عليها باستخدام طائرات مسيرة.

ونشرت هيئة الأمن الفدرالي الروسية لقطات فيديو توثق أنشطة العميلة ولحظة احتجازها، وتم رفع قضية جنائية بحقها بموجب مادة "التحضير لعمل إرهابي".

المصدر: وكالات