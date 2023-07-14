تدمير 3 مسيرات في مقاطعة فورونيج الروسية

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة على بعد عدة كيلومترات من مدينة فورونيج مساء الخميس.

وكتب غوسيف عبر "تلغرام" صباح اليوم الجمعة: "أمس، اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات بدون طيار على بعد كيلومترات قليلة من فورونيج ودمرتها. ليس هناك ضحايا ولا إصابات ولا أضرار"، مضيفا أنه يتابع الموضوع شخصيا.

من جهتها، أفادت بلدية فورونيج ليلة الخميس الجمعة بأن الوضع في المدينة هادئ، وأنه "لم تسجل حوادث طارئة تتطلب تدخل خدمات الإنقاذ".

وكان سكان فورونيج أبلغوا عن انفجارات ليلية، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق أصواتا ومشاهد يبدو أنها تعود لعمل الدفاعات الجوية.

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وقبل أسبوع أعلنت السلطات عن تدمير مسيرتين أوكرانيتين عند اقترابهما من مدينة فورونيج.

المصدر: "نوفوستي"