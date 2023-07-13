روسيا.. الأمن يعتقل ناشطا في مجتمع "الميم" بتهمة خيانة الدولة (فيديو)

قال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي، إن المخابرات الروسية اعتقلت أحد المتحولين جنسيا والناشطين في مجتمع "الميم" بمقاطعة أوريول بتهمة خيانة الدولة.

وأضاف المصدر: "تم قمع نشاط غير قانوني لمواطن روسي، مقيم في مقاطعة أوريول، واعتقاله بتهمة خيانة الدولة على شكل تقديم مساعدة مالية للقوات الأوكرانية".

ووفقا لمعلومات الأمن الروسي، قام هذا الناشط في فترة سابقة بتحويل جنسه من امرأة إلى رجل. وعمل بعد ذلك كمتطوع في المشروع الإعلامي لحقوق الإنسان OVD-Info (الذي يحمل صفة العميل الأجنبي في روسيا).

وعمل هذا الناشط كمسؤول في مورد إعلامي مناهض لروسيا، وقام خلال ذلك "بتحويل مالي غير نقدي إلى حساب في أحد البنوك الأوكرانية من أجل" تقديم المساعدة المادية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتم فتح قضية جنائية ضد المعتقل المذكور بموجب المادة رقم 275 "خيانة الدولة" من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

المصدر: نوفوستي