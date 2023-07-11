شويغو يكشف جانبا من جدول أعمال بوتين اليومي

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن الرئيس فلاديمير بوتين، يخصص جلستين يوميا للاستماع إلى قيادة قوات المجموعة المشتركة والقادة العسكريين المستقلين والضباط.

وأضاف شويغو: "أود أن أؤكد أنه بالرغم من أعباء العمل التي تقع على عاتق القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أنه لا يتوانى عن الإصغاء إلى قيادة المجموعة المشتركة حول سير العمليات القتالية على المحاور، مرتين يوميا، فضلا عن الإصغاء إلى القادة العسكريين المستقلين والضباط، الذين يزودونه بتقارير يومية ومفصلة عن الوضع في الجبهات".

وشدد على أن "جميع القادة الروس بمختلف المستويات، يدركون ويشعرون بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما يؤدون مهامهم بشرف".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي شن خلال اليومين الماضيين هجوما مضادا على محور كراسني ليمان، حيث تقدم بعمق 1.5 كيلومتر و2 كيلومتر على طول الجبهة.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن "خسائر نظام كييف بلغت منذ بداية الهجوم المضاد، أكثر من 26 ألف فرد عسكري و3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة".

المصدر: RT