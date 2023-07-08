مصر.. أحزاب تعلن رسميا عن أسماء مرشحيها في الرئاسيات القادمة

أعلنت عدة أحزاب مصرية خلال الأيام الماضية، الدفع بمرشحين للرئاسيات المرتقبة في 2024، حيث كشف عن أسمائهم بشكل رسمي مع اقتراب الموعد الانتخابي.

الأحزاب والمرشحون:

-حزب "الوفد": انقسم الوفد فيما بينه حول مرشحه فى الانتخابات الرئاسية القادمة ما بين الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، وفؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب.

-حزب "السلام الديمقراطي": قرر الدفع برئيس الحزب، المستشار أحمد الفضالي، وبتزكية من تيار الاستقلال، حيث تعتبر هذه المرة الثانية التى يقرر فيها الفضالي خوض الانتخابات الرئاسية بعد قراره بخوض الانتخابات الرئاسية عام 2005 أمام الرئيس الراحل مبارك.

حزب "الشعب الجمهوري": تكليف حازم محمد سليمان عمر، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بالترشح للانتخابات الرئاسية.

موعد الانتخابات:

وكان ضياء رشوان، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور في مصر، ومنسق الحوار الوطني، قد أكد سابقا أنه لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام الجاري.

وأوضح رشوان أن الانتخابات المقبلة مقررة في حدود شهر فبراير من العام المقبل، حيث ستكون بإشراف قضائي مثلما كانت سابقتها.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنعقد بكامل هيئتها في 10 أكتوبر المقبل.

المصدر: "صدى البلد" + RT