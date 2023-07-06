التلميذة الداغستانية تفصح عن السؤال الذي خجلت من توجيهه لبوتين

كشفت التلميذة الداغستانية، رئيسات أكيبوفا، التي دعاها الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة الكرملين عن السؤال الذي كانت تود توجيهه للرئيس الروسي، لكن الخجل منعها من ذلك.

وزار الرئيس فلاديمير بوتين مدينة دربند الداغستانية في 28 يونيو، حيث لم تتمكن التلميذة رئيسات أكيبوفا، من رؤية الرئيس بسبب الأشخاص الكثيرين المحيطين به أثناء الزيارة. ولاحقا، قال بوتين إن صورة الفتاة وهي تبكي استياء، من عدم تمكنها من رؤيته قد عرضت عليه، ليقوم الرئيس بدعوتها إلى الكرملين مع والديها.

وقالت الفتاة "عرفت فلاديمير بوتين منذ أن كنت في السادسة من عمري، وكنت في الصف الأول في السادسة من عمري، عندما أخبرني المعلم عنه".

وأضافت إنها أرادت خلال الزيارة إلى الكرملين أن توجه للرئيس بوتين سؤالا مهما، لكنها "لسبب ما شعرت بالخجل". وصرحت التلميذة قائلة "أردت أن أسأل الرئيس كيف أصبح رئيسا؟ أما أنا فأود أن أصبح مصففة شعر. أردت أن أسأله، لكنني لم أفعل ذلك"، مضيفة أن بوتين بدا لها "لطيفا وطيبا وودودا".

المصدر: نوفوستي