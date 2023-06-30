روسيا تحظر على الشاحنات البولندية المرور عبر أراضيها

أصدرت الحكومة الروسية قرارا بحظر عبور الشحنات البولندية للأراضي الروسية.

وينص القرار الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، اليوم الجمعة، على "حظر نقل الحمولات عبر الأراضي الروسية بوسائل النقل البولندية" مع استثناء البضائع ذات الأهمية الحيوية مثل الأدوية والمواد الطبية وغيرها.

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وأشارت وزارة النقل الروسية إلى أن القرار لا يشمل أراضي مقاطعة كالينينغراد الروسية والمطلة على بحر البلطيق، حيث تقع بمعزل عن باقي الأراضي الروسية بين بولندا وليتوانيا، كما مددت الحكومة القرار المفروض على نقل الحمولات بشاحنات من "الدول غير الصديقة" حتى 30 ديسمبر المقبل.

وكانت بولندا بدورها، قد أغلقت حدودها أمام الشاحنات التي تحمل لوحات الترقيم الروسية والبيلاروسية اعتبارا من 1 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي