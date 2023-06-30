 
مباشر

روسيا تحظر على الشاحنات البولندية المرور عبر أراضيها

أخبار روسيا

روسيا تحظر على الشاحنات البولندية المرور عبر أراضيها
Globallookpress Patrick Pleul/dpa
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vltm

أصدرت الحكومة الروسية قرارا بحظر عبور الشحنات البولندية للأراضي الروسية.

وينص القرار الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، اليوم الجمعة، على "حظر نقل الحمولات عبر الأراضي الروسية بوسائل النقل البولندية" مع استثناء البضائع ذات الأهمية الحيوية مثل الأدوية والمواد الطبية وغيرها.

إقرأ المزيد
فولودين: روسيا تنظر في إجراء ضد بولندا سيكلف الأخيرة حوالي 9 مليارات يورو
فولودين: روسيا تنظر في إجراء ضد بولندا سيكلف الأخيرة حوالي 9 مليارات يورو

وأشارت وزارة النقل الروسية إلى أن القرار لا يشمل أراضي مقاطعة كالينينغراد الروسية والمطلة على بحر البلطيق، حيث تقع بمعزل عن باقي الأراضي الروسية بين بولندا وليتوانيا، كما مددت الحكومة القرار المفروض على نقل الحمولات بشاحنات من "الدول غير الصديقة" حتى 30 ديسمبر المقبل.

وكانت بولندا بدورها، قد أغلقت حدودها أمام الشاحنات التي تحمل لوحات الترقيم الروسية والبيلاروسية اعتبارا من 1 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا