بوتين يعرض على المدير العام "روسكوسموس" بحث تطوير مجموعات أقمار اصطناعية ذات مدار منخفض

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث تطوير مجموعات أقمار اصطناعية ذات مدار منخفض، وذلك خلال اجتماعه مع المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف.

وقال بوتين: "بالأمس، في منتدى "أفكار قوية لوقت جديد"، تم بحث مسألة إنشاء مجموعات أقمار اصطناعية ذات مدار منخفض لأقل من 200 كيلومتر واستخدامها. لدينا مشاكل مرتبطة بالمحرك، من أجل الحفاظ على هذا الارتفاع. إنها شركات خاصة، ونحن تحدثنا مؤخرا عن هذا الأمر. وأنت قلت إننا نحتاج إلى جذب الشركات الخاصة إلى الفضاء. كيف تقيّم الاقتراح الذي تم تقديمه بالأمس؟".

المصدر: نوفوستي