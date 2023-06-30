الكرملين يعلق على مشروع قانون يحظر تغيير الجنس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه من السابق لأوانه الحديث عن موقف الكرملين من مشروع القانون الذي يحظر تغيير الجنس، لأن الموضوع لا يزال محط نقاش بين الخبراء.

وأضاف بيسكوف: "إذا لم أكن مخطئا، هناك يوجد بند يتعلق بالمؤشرات الطبية – الحالات التي تبدو ضرورية لأسباب طبية ... أما بالنسبة للنقاط الأخرى، فلست مستعدا حتى الآن للحديث عن موقف ما. كما تعلمون هناك الآن مناقشة في أوساط الخبرة حول الموضوع".

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وأوضح بيسكوف أنه من السابق لأوانه، الحديث عن موقف الكرملين من هذا الموضوع.

ويشار إلى أن مجلس الدوما اعتمد في منتصف يونيو في القراءة الأولى، مشروع قانون يحظر عمليات تغيير الجنس.

المصدر: نوفوستي