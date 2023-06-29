زلزال شعر به السكان قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا

أفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية بأكاديمية العلوم الروسية، بوقوع زلزال قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر الفرع في بيانه اليوم الخميس، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.2 درجة وشعر بها سكان منطقة أوست كامتشاتسكي.

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وقال البيان: "شعر سكان منطقة أوست كامتشاتسكي بعد ظهر اليوم بزلزال بلغت قوته أربع درجات. وبلغت قوة الهزات 4.2 درجة في مركز الزلزال، الذي وقع على بعد 30 كيلومترا من بلدة أوست كامتشاتسكي".

ووفقا للبيان، وقعت بؤرة الزلزال على عمق أربعة كيلومترات تحت سلسلة الجبال .

وأفادت مديرية حالات الطوارئ بإقليم كامتشاتكا، بعدم تسجيل وقوع أية إصابات أو دمار في المراكز السكنية في المنطقة، ولم يتم الإعلان عن أي خطر من حدوث تسونامي.

المصدر: نوفوستي