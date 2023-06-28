بوتين يتلقى نسخة من القرآن الكريم هدية.. "المسلمون هم أخوتنا"

استذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تلقيه نسخة من القرآن هدية، في مدينة دربند الروسية، جريمة الإقدام على حرق المصحف، وقال: "بطريرك روسيا يؤكد لنا دوما أن المسلمين أخوتنا".

وأشار الرئيس الروسي خلال زيارته مسجد "الجمعة" في مدينة دربند إلى أن هذا ما هي الحال عليه.

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وأضاف: "هذا يقوّي وحدة شعبنا.. المتعدد الجنسيات، والمتنوع في الطوائف، ولكنه شعب موحد.. هذا مقدس عند المسلمين وهو مقدس أيضا بالنسبة للآخرين. نحن نعلم أنهم في بعض البلدان الأخرى يتصرفون بصورة مختلفة، ومنهم من لا يحترم المشاعر الدينية للناس. ويقولون إنها ليست جريمة".

وقال: "هذا (إحراق القرآن) يعتبر جريمة في بلدنا! وبحسب الدستور وحسب المادة 282 من قانون العقوبات. إنها جريمة! وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".

المصدر: نوفوستي