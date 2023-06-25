روسيا.. العمل جار على سن قوانين تنظّم أنشطة الشركات العسكرية الخاصة

أعلن رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إعداد مشروع قانون بشأن أنشطة الشركات العسكرية الخاصة لافتا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل شركة "فاغنر" الخاصة.

وقال كارتابولوف في تصريح لوكالة "نوفوستي"، حول تنظيم أنشطة الشركات العسكرية الخاصة: "من الضروري سن قانون (بشأن الشركات العسكرية الخاصة)، وهذا ما يتم العمل عليه"، مبينا أنّه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل مجموعة "فاغنر".

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن عددا كبيرا من مقاتلي "فاغنر"، أدركوا خطأهم وتوجهوا بطلب من القوات الروسية للحصول على المساعدة وضمان سلامتهم.

وأهابت وزارة الدفاع في بيان يوم أمس السبت، بمقاتلي "فاغنر"، عدم الانخراط في مغامرة إجرامية، وقالت إن "العديد من رفاقكم من عدة مفارز أدركوا خطأهم، وتوجهوا للقوات الروسية من أجل الحصول على المساعدة لضمان عودتهم بأمان إلى نقاط انتشارهم الدائمة، وقد تم توفير هذه المساعدة من جانبنا بالفعل لجميع المقاتلين والقادة الذين تقدموا بطلبات".

كما حثت مقاتلي "فاغنر" إلى التعقل والتواصل مع ممثلي وزارة الدفاع أو وكالات إنفاذ القانون في أقرب وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي