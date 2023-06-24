بيسكوف: كلمة بوتين هي الضمان لبريغوجين

ذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن يفغيني بريغوجين سيغادر إلى بيلاروس دون أي ملاحقة جنائية، مؤكدا أن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي الضمان لأمن وسلامة بريغوجين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "سيتم إسقاط القضية الجنائية وسيتوجه (بريغوجين) هو نفسه إلى بيلاروس. إذا سألتم عن نوع الضمان الذي سيمكن بريغوجين من الذهاب إلى بيلاروس، فهو كلمة رئيس روسيا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وجاءت تصريحات بريغوجين، بعد دقائق من إعلان الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر"، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وأوضح بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اتفقا صباح اليوم على وساطة مينسك في عملية التسوية، لافتا إلى أن الوساطة "كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروس".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن جهود لوكاشينكو، جاءت من منطلق تجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية.

المصدر: RT