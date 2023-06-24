حاكم روستوف يؤكد مغادرة رتل "فاغنر" أراضي المقاطعة للاستقرار في المعسكرات

أعلن حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا، فاسيلي غولوبيف، أن قافلة مع آلياتها، بالإضافة إلى مقاتلين من شركة "فاغنر" العسكرية، غادرت أراضي المقاطعة روستوف ليل يوم الأحد.

وكتب غولوبيف في قناته على "تلغرام": "غادر رتل شركة "فاغنر" مقاطعة روستوف وتوجّه إلى معسكراته الميدانية. أنا مُمتن لكل من عمل، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، على ضمان العمل المتماسك لأنظمة دعم الحياة في العاصمة وفي كافة أنحاء مقاطعة روستوف".

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هذا وقد تمّ طي ملف العصيان المسلّح الذي شغل العالم خلال اليوم الماضي وقاده مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الذي اختار لنفسه هذا المآل بمغادرة روسيا إلى بيلاروس، بعد وساطة قادها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وفي هذا الجانب، تم الكشف عن العديد من النقاط التي تضمنها الاتفاق، وأولها أن بعض مقاتلي "فاغنر" ممّن رفضوا منذ البداية الانخراط في "حملة" بريغوجين، ستتاح أمامهم إمكانية الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع، كما أنه لن يخضع هؤلاء لأي مساءلة قانونية.

بالإضافة إلى عودة قوات شركة "فاغنر" إلى معسكراتها.. والجزء الذي لا يرغب في العودة إلى المقار والمعسكرات يوقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع الروسية.

وأيضا إغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين وسيغادر إلى بيلاروس.

المصدر: تاس + RT