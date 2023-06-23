نيبينزيا: روسيا لن تسهل توريد الحبوب للدول الغنية تحت شعار حماية مصالح المحتاجين

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لن تقدم تسهيلات لتوريد الحبوب من أوكرانيا إلى الدول الغربية الغنية.

وقال نيبينزيا متحدثا عن مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب: "نحن مستعدون لمواصلة مساعدة البلدان النامية المحتاجة بالحبوب وبالأسمدة. إلا أننا لن نغطي إمدادات الحبوب التجارية من أوكرانيا إلى الدول الغربية الغنية تحت شعار حماية مصالح المحتاجين".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن البلدان الأشد فقرا تلقت أقل من 3% من جميع الإمدادات الغذائية في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع وفد من القادة الأفارقة، أن أزمة سوق الغذاء العالمية لم تنجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بل أثارها الغرب عبر بممارساته.

وأوضح بوتين أن الغرب ابتلع المواد الغذائية مثل المكنسة الكهربائية خلال فترة فيروس كورونا دون الاهتمام بالدول الأخرى. وأضاف: "يجب ألا تعاني الدول المحتاجة، وعملنا معا وفعلنا كل شيء لإتاحة وصول الحبوب الأوكرانية إلى دول إفريقيا".

المصدر: وكالات