"روسيا الموحدة" تنفي مزاعم إصابة نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي وخضوعه لجراحة

نفت كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الاتحاد الروسي كافة التقارير التي تزعم إصابة سكرتير المجلس الاستشاري لكتلة "روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، بجروح، وقالت: "نحن ندحض هذه الأنباء".

وأعلنت "روسيا الموحدة" الأمر في تصريح لمراسل وكالة أنباء "تاس" مع الإشارة إلى أنه في وقت سابق ظهرت بعض الأخبار حول هذه الإصابة على قنوات في "تلغرام"، دون الإشارة إلى أي مصدر محدّد.

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وبحسب تلك الشائعات، فقد خضع تورتشاك، الذي يتولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي، لعملية جراحية بعد إصابته بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد فرع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة زابوروجيه، في بيان بأن عناصره أفشلوا محاولة عملاء الاستخبارات الأوكرانية لاغتيال موظف حكومي في المنطقة.

وذكر البيان أنه وخلال تنفيذ مجموعة من إجراءات وتدابير البحث الميداني، تمكّن رجال الأمن الروسي من اكتشاف بعض سكان مدينة ميليتوبول، الذين تم تجنيدهم من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية للقيام بأنشطة تخريبية وإرهابية في أراضي مقاطعة زابوروجيه الروسية.

ووفقا للبيان، كان بين أهداف المجموعة الإرهابية، اغتيال موظف حكومي يعمل في هيئات سلطة الدولة بالمنطقة.

المصدر: تاس