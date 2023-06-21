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بوتين يمنح فوج المروحيات رقم 39 لقبا فخريا رفيعا

أخبار روسيا

بوتين يمنح فوج المروحيات رقم 39 لقبا فخريا رفيعا
Sputnik
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللقب الفخري "الحرس" لفوج المروحيات الحربية المستقل رقم 39 بالجيش الروسي.

وجاء في المرسوم الرئاسي اليوم الأربعاء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "لقاء البطولة الجماعية والشجاعة والصمود والشجاعة التي أظهرها أفراد الفوج في العمليات القتالية لحماية مصالح الوطن والدولة في النزاعات المسلحة، قررت: منح اللقب الفخري"حراس" لفوج المروحيات المنفصل التاسع والثلاثين".

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واليوم الأربعاء صدر عن الرئيس الروسي مرسوم آخر بمنح لقب مماثل، للواء المستقل رقم 27 للحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.

وبات المرسومان ساريي المفعول منذ لحظة التوقيع عليهما.

المصدر: تاس

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