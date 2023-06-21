بوتين يمنح فوج المروحيات رقم 39 لقبا فخريا رفيعا

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللقب الفخري "الحرس" لفوج المروحيات الحربية المستقل رقم 39 بالجيش الروسي.

وجاء في المرسوم الرئاسي اليوم الأربعاء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "لقاء البطولة الجماعية والشجاعة والصمود والشجاعة التي أظهرها أفراد الفوج في العمليات القتالية لحماية مصالح الوطن والدولة في النزاعات المسلحة، قررت: منح اللقب الفخري"حراس" لفوج المروحيات المنفصل التاسع والثلاثين".

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واليوم الأربعاء صدر عن الرئيس الروسي مرسوم آخر بمنح لقب مماثل، للواء المستقل رقم 27 للحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.

وبات المرسومان ساريي المفعول منذ لحظة التوقيع عليهما.

المصدر: تاس