بوتين يخاطب المنظمين والمشاركين في المعرض البحري-العسكري الدولي

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تحية إلى منظمي والمشاركين وضيوف المعرض الدولي الحادي عشر البحري – العسكري (IMDS-2023).

وجاء في البرقية التي نشرت اليوم الأربعاء على موقع الكرملين على الإنترنت: "أنا على ثقة من أن IMDS-2023 سيصبح فعالية حقيقية، وأما معروضاته الضخمة وبرنامج أعماله المكثف، فسيظهر بشكل كامل الإمكانات الجادة للعلوم الروسية ولمدارس التصاميم والهندسة والمجمع الصناعي -العسكري في روسيا، وسيساعد المشاركين في مناقشة مجموعة واسعة من المشاكل المهنية، وإبرام عقود مربحة".

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وأشار الرئيس بوتين إلى أن هذه الفعالية تعمل دائما وفق مستويات عالية، وتحافظ على مستوى لائق من التمثيل.

وشدد الرئيس بوتين على أن هذا الصالون المرموق، يقوم بإطلاع المتخصصين والضيوف بشكل تقليدي على أحدث الإنجازات في مجال بناء السفن المحلية وبناء السفن وأنظمة التحكم القتالية والملاحة والاتصالات ومحطات الطاقة الحديثة والبنية التحتية الداعمة والمواد والتقنيات المتقدمة.

ويشار إلى أن معرض IMDS-2023 يقام في منطقة كرونشتات ببطرسبورغ في الفترة من 21 إلى 25 يونيو. وتشرف على تنظيم المعارض وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

المصدر: تاس