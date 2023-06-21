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إسقاط 3 مسيرات في منطقة موسكو

أخبار روسيا

إسقاط 3 مسيرات في منطقة موسكو
Sputnik
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أفاد مصدر مطلع في هيئات حماية القانون، لمراسل "تاس"، بأنه تم إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار فوق موسكو الجديدة ومقاطعة موسكو بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.

وأضاف المصدر: "تمكنت وسائط الحرب الإلكترونية بالجيش الروسي، من إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار في موسكو الجديدة - في حقل بالقرب من قرية لوكينو، وكذلك في منطقة انتشار فرقة تامان في ريف العاصمة. وسقطت الدرونات دون أن تتسبب بأية أضرار على الأرض. سيتم إرسال حطام هذه المسيرات للفحص".

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في مايو الماضي، هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية موسكو ومناطق محيطة بها. وبلغ عدد الدرونات المهاجمة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية ثمان طائرات بدون طيار، تم إسقاط خمس منها، وتم التعامل مع الثلاث الباقية بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.

المصدر: تاس

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