الأرض تبتلع نهرا في منطقة كراسنودار الروسية (فيديو)

ضحل نهر بيلايا في منطقة بيلوريتشينسكي في إقليم كراسنودار الروسي.

ونشر السكان المحليون مقاطع فيديو أظهرت قاع النهر الفارغ. وطمأنت الخدمة الصحفية بالمديرية المحلية لوزارة الطوارئ في المنطقة المواطنين، قائلة إن هذه ظاهرة طبيعية مؤقتة.

وأوضحت أن الماء ذهب إلى الكهوف الكارستية التي تقع تحت النهر، وأن بعض الصخور أذابتها المياه وفتحت الوصول إلى الكهوف، وتعهدت المديرية بأن يستعاد لاحقا تدفق الماء في النهر.

وحسب خدمة حالات الطوارئ في منطقة بيلوريتشينسكي فإن تلك الظاهرة ليست جديدة على هذه المنطقة.

وأوضح خبير البيئة المحلي فينيامين غولوبيتشينكو قائلا إن النهر لم يذهب في حقيقة الأمر إلى تحت الماء تماما بل غيّر مجراه وسيخرج إلى سطح الأرض لاحقا في مكان ما.

يذكر أن نهر بيلايا هو الرافد الأيسر لنهر كوبان ويصب إلى بحيرة كراسنودار الاصطناعية. وينبع في جبال سلسلة القوقاز الرئيسية. وتقع على هذا النهر عاصمة إقليم أديغيا، مدينة مايكوب. وقد أنشئت على هذا النهر محطتان لتوليد الطاقة الكهرومائية "بيلوريتشينسكايا" و"مايكوبسكايا".

المصدر: NTV