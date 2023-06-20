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تحييد طائرة بدون طيار في شمال القرم (صورة)

أخبار روسيا

تحييد طائرة بدون طيار في شمال القرم (صورة)
Sputnik
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أنزلت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية طائرة بدون طيار في شمال شبه جزيرة القرم الليلة الماضية، حسبما أفاد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسينوف.

وأوضح أكسيونوف عبر "تلغرام" صباح اليوم الثلاثاء، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أضارار أو إصابات، داعيا السكان للتحلي بالهدوء وأخذ المعلومات من المصادر الموثوقة فقط.

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يأتي ذلك بعد يوم من قيام الدفاعات الجوية الروسية بتدمير مسيرتين في شمال القرم أيضا.

وتحاول القوات الأوكرانية بانتظام تنفيذ هجمات باستخدام طائرات بودن طيار على مناطق مختلفة في القرم.

المصدر: RT

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