تسجيل وقوع زلزال صباح اليوم في كامتشاتكا الروسية

أفاد فرع كامتشاتكا الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بتعرض شبه الجزيرة لهزات أرضية في يوم 19 يونيو الجاري.

وذكر الفرع في بيانه، أن زلزالا بقوة 4.9 درجة وقع في خليج كامتشاتكا قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا، ولم يشعر سكان المراكز السكنية القريبة بهذه الهزات.

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وجاء في بيان الفرع: "وفقا لمعطيات فرع كامتشاتكا الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.9 درجة في نهار يوم 19 يونيو. وبلغت المسافة بين مركز الهزات وأقرب مركز سكني – أوست كامتشاسك، 57 كلم. ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 106 كلم".

من جانبها، أكدت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ في كامتشاتكا، أن الهزات الأرضية لم تسفر عن أية أضرار مادية ولم ينجم عنها وقوع أية إصابات، أو الإعلان عن خطر وقوع تسونامي.

المصدر: نوفوستي