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زلزال بقوة 5 درجات يضرب المحيط الهادئ قرب جزر الكوريل الروسية

أخبار روسيا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب المحيط الهادئ قرب جزر الكوريل الروسية
Sputnik
جزيرة أيتوروب، أكبر جزر الكوريل
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وقع زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم السبت في المحيط الهادئ شمال شرق جزيرة إيتوروب أكبر جزر الكوريل، حسبما أفادت إدارة الطوارئ في مقاطعة سخالين الروسية.

وقالت الطوارئ في بيان لها إنه في الساعة 10.53 صباحا (2.53 فجرا بتوقيت موسكو) في 17 يونيو، تم تسجيل هزة أرضية في المحيط الهادي على بعد 340 كيلومترا شمال شرق مدينة كوريلسك"، موضحة أن الزلزال بلغت قوته 5 درجات ووقع على عمق 40 كيلومترا.

وأشار البيان إلى أن سكان منطقة ساخالين لم يشعروا بالهزة، ولم تتلق السلطات أي بلاغات على خلفية الزلزال.

المصدر: "تاس"

 

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