 
مباشر
عاجل
بدء مراسم اللقاء بين الرئيسين الروسي والجزائري في الكرملين (فيديو)

الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة ستجري في 10 سبتمبر

أخبار روسيا

الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة ستجري في 10 سبتمبر
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vian

قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، في اجتماعها اليوم الخميس، إجراء انتخابات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في يوم الاقتراع الموحد المقبل.

ويشار إلى أن يوم الاقتراع الموحد المقبل، يصادف يوم 10 سبتمبر عام 2023.

إقرأ المزيد
برلماني روسي مخضرم يقترح ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية عام 2024
برلماني روسي مخضرم يقترح ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية عام 2024

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية، بأنه سيتم في يوم الاقتراع الموحد المقبل، انتخاب حكام 20 كيانا من الكيانات الفيدرالية المكونة لروسيا الاتحادية.

وفي ذلك اليوم سيتم كذلك، إكمال انتخاب نواب مجلس الدوما - أربعة مقاعد شاغرة في الدوائر الانتخابية الفردية.

ومن المعروف أن انتخابات رئيس الدولة في روسيا، ستجري في ربيع عام 2024.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا