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قفزة مظلية تودي بحياة رجل أعمال روسي (فيديو)

أخبار روسيا

قفزة مظلية تودي بحياة رجل أعمال روسي (فيديو)
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توفي رجل الأعمال الروسي، المالك السابق لمحطتي إذاعة "أوروبا + ريازان" و"راديو روسيا - ريازان" سيرغي تسيغانوف، خلال قفزة بالمظلة في منطقة كولومنا بضواحي موسكو.

قفز رجل الأعمال البالغ من العمر 51 عاما، من على متن مروحية من نوع "مي-8"، تمكن من فتح مظلته، لكن أثناء اقترابه من الأرض، أخطأ تسيغانوف تقدير مسافة الارتفاع وارتطم بالأرض.

تم نقله بسرعة إلى المستشفى وقد أصيب بجروج وكسور عديدة، ورغم محاولة الأطباء إنقاذ حياته إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

المصدر: وكالات

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