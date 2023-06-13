نائب رئيس الوزراء الروسي: فقط أنظمة الدفاع الجوي الروسية قادرة على تدمير الصواريخ الفرط صوتية

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط قادرة اليوم على تدمير الصواريخ الفرط صوتية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مانتوروف، قبيل انطلاق منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قوله إن "الطيران القتالي - الطائرات والمروحيات - هذا هو المجال الذي نتفوق فيه اليوم على منافسينا من حيث النوعية والكمية. كما هو الحال في معظم مجالات منتجات الصناعات الدفاعية بشكل عام: يكفي أن نذكر حقيقة أن أنظمتنا فقط هي القادرة بنجاح على مواجهة أسلحتنا الفريدة الفرط صوتية".

وتصنع روسيا عددا من أحدث أنظمة الدفاع الجوي، التي تتفوق على نظيراتها الأجنبية، أهمها أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي بعيدة المدى "إس-400" و"إس-500"، ونظام "إس-350"، ومنظومة "بوك-إم3" و"تور-إم2" و "بانستير-إس".

وتعد روسيا اليوم الدولة الوحيدة في العالم المسلحة بصواريخ فرط صوتية، مثل صاروخ كينجال الجوي و"تسيركون" الذي يطلق من السفن والغواصات.

واستخدم صاروخ "كينجال" في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أكثر من مرة ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك بمساعدة هذا الصاروخ، تم تدمير نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" في كييف.

تجدر الإشارة إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يبدأ أعماله غدا الأربعاء ويستمر حتى 17 يونيو.

المصدر: سبوتنيك