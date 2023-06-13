السيطرة على حريق في مصفاة لتكرير النفط بمقاطعة كراسنودار الروسية (فيديو)

أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة كراسنودار، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع في مصفاة نفط، وبلغت مساحته 20 مترا مربعا.

وقال جهاز الطوارئ بكراسنودار في بيان إنه بمعاينة الحريق تبين أن أحد خطوط معالجة وقود الديزل في مصفاة النفط قد اشتعلت فيه النيران، وتمكن رجال الإطفاء بسرعة من السيطرة على النيران وإطفائها.

وشارك في عملية إطفاء الحريق 131 فردا و 26 قطعة من المعدات المخصصة للغرض، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

المصدر: نوفوستي