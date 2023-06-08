الخارجية الروسية: خطوة رومانيا لن تبقى من دون رد

أعلنت الخارجية الروسية أنها سترد على قرار رومانيا تقليص عدد العاملين في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى بوخارست.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان لها، يوم الخميس: "نعتبر هذا القرار خطوة عدائية جديدة تؤدي إلى المزيد من تدهور العلاقات الثنائية، التي أوصلتها بوخارست إلى وضع مؤسف بأعمالها".

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وأشارت الخارجية الروسية إلى أن محاولة رومانيا تبرير أعمالها "بالاتهامات الكاذبة لروسيا بشأن عمليتها العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) تعتبر وقاحة، إذ أنها تعكس دعم رومانيا غير الأخلاقي للنظام النازي في كييف، وتساهم في إطالة أمد النزاع في أوكرانيا وزيادة عدد الضحايا والدمار".

وأضافت أن "خطوة الجانب الروماني لن تبقى دون رد. وسنعلن عن الإجراءات المحددة في وقت لاحق".

المصدر: RT