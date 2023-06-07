روسيا.. فتح تحقيق في واقعة اختفاء اثنين من الأجانب ومواقع التواصل توجه نداء للمساعدة في البحث عنهما

تم فتح قضية جنائية وبدء التحقيق في واقعة اختفاء اثنين من الأجانب في مدينة فلاديفوستوك- أم وابنها. وأوعز ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية، بتقديم تقرير عن سير التحقيق.

وجاء في بيان صدر عن لجنة التحقيق: "في عدد من وسائل الإعلام وردت معلومات عن اختفاء امرأة وابنها البالغ من العمر 15 عاما في إقليم بريموريه في 4 يونيو 2023. وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية للتحقيق في هذه القضية".

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يوم الثلاثاء، تم على وسائل التواصل الاجتماعي المحلية توجيه نداء لسكان فلاديفوستوك للمساعدة في البحث عن اثنين من مواطني كوريا الشمالية.

وتؤكد بعض التقارير الإعلامية، أن الحديث يدور عن اختفاء أفراد أسرة موظف دبلوماسي في القنصلية العامة الكورية الشمالية في فلاديفوستوك.

ولم تؤكد الشرطة ولجنة التحقيق رسميا هذه المعلومات لمراسل "تاس".

وفي وقت لاحق، قال مصدر مطلع للمراسل، إن "زوجة وابن القنصل الكوري الشمالي لم يختفيا، وهما على ما يرام، والمعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، غير صحيحة".

المصدر: تاس