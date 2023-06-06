بوتين يمنح رتبة فريق أول لقائد سلاح الجو الروسي

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رتبة فريق أول لسيرغي درونوف، قائد القوات الجوية نائب القائد العام لقوات الفضاء الجوية الروسية.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي نشر على البوابة الإلكترونية الرسمية للوثائق القانونية اليوم الثلاثاء.

وبموجب المرسوم نفسه، منحت رتبة أميرال لنائب القائد العام للبحرية الروسية فلاديمير كاساتونوف وقائد أسطول البحر الأسود فيكتور سوكولوف.

وحسب معلومات موقع الدفاع الروسية، فقد ولد درونوف في 11 أغسطس 1962 في قرية ألمازوفكا في منطقة فوروشيلوفغراد (لوغانسك حاليا)، وتخرج من مدرسة ييسك العليا للطيران العسكري للطيارين، وأكاديمية غاغارين للقوات الجوية والأكاديمية العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية.

خلال خدمته، شغل مناصب طيار وقائد سرب وقائد فوج وقائد فرقة وقائد قوات التشكيل المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوي.

المصدر: وكالات