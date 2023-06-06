بوتين يمنح بريليبين وشوبين وسام الشجاعة

أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منح وسام الشجاعة ليفغيني (زاخار – اللقب الحركي) بريليبين وكذلك ألكسندر شوبين بعد الوفاة.

وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: "لقاء الشجاعة الكبيرة والتفاني خلال أداء الواجب المدني الاجتماعي، يمنح وسام الشجاعة إلى يفغيني نيكولايفيتش بريليبين - الكاتب والشخصية الاجتماعية المعروفة من مدينة موسكو، وكذلك إلى ألكسندر إيغورفيتش شوبين (بعد وفاته)".

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في يوم 6 مايو، تعرض بريليبين لمحاولة اغتيال دبرتها المخابرات الأوكرانية.

في ذلك اليوم تم تفجير سيارة هذا الكاتب والسياسي الروسي المعروف في مقاطعة نيجني نوفغورود. وأسفر الحادث عن مقتل مرافق الكاتب وسائقه - ألكسندر شوبين، وإصابة بريليبين في ساقيه.

المصدر: نوفوستي