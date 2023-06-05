تزامنا مع مناورات BALTOPS لـ"الناتو".. أسطول البلطيق الروسي يبدأ تدريبات عملياتية (فيديو)

أعلنت الدفاع الروسية أن قوات أسطول البلطيق بدأت تدريبات عملياتية في مياه بحر البلطيق وفي ميادين التدريب بمنطقة كالينينغراد، بمشاركة حوالي 40 سفينة وأكثر من 3.5 ألف عسكري.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين: "وفقا لخطة التدريب لهيئات القيادة العسكرية لقوات أسطول البلطيق للعام 2023، تجري في الفترة من من 5 إلى 15 يونيو، تدريبات عملياتية لمجموعات أسطول البلطيق تحت قيادة قائد الأسطول نائب الأميرال فلاديمير فوروبيوف، وذلك في مياه بحر البلطيق وميادين التدريب القتالي بمقاطعة كالينينغراد".

وأشار البيان إلى مشاركة ما يصل إلى 40 سفينة حربية وزورقا وسفينة دعم، بما في ذلك سفن الدوريات والطرادات وسفن الصواريخ الصغيرة وزوارق الصواريخ في التدريبات، بالإضافة إلى أكثر من 3.5 ألف عسكري ونحو 25 طائرة ومروحية و500 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة.

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وذكر البيان أن المجموعات التكتيكية البحرية لأسطول البلطيق غادرت قواعدها وشرعت في الانتشار في المناطق المحددة من بحر البلطيق لأداء مهام التدريب.

يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق تدريبات لأسطول المحيط الهادئ الروسي، بمشاركة أكثر من 60 سفينة قتالية وسفينة دعم، وكذلك تدريبات BALTOPS 23 العسكرية البحرية واسعة النطاق لحلف "الناتو" في بحر البلطيق، والتي تستغرق حتى 16 يونيو الحالي.

المصدر: "تاس"