انطلاق مناورات بمشاركة أكثر من 60 سفينة من أسطول المحيط الهادئ

أفاد مصدر في المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، بأن الأسطول بدأ بتنفيذ مناورات بحرية بمشاركة أكثر من 60 سفينة قتالية وسفينة دعم.

وأضاف المصدر: "وفقا لخطة تدريب وإعداد هيئات القيادة والتوجيه العسكري للقوات التابعة لأسطول المحيط الهادئ لعام 2023، بدأت اعتبارا من 5 يونيو إلى 20 يونيو ، في مياه بحر اليابان وبحر أوخوتسك، بقيادة قائد أسطول المحيط الهادئ الأدميرال فيكتور ليين، تدريبات ميدانية لمختلف قوات هذا الأسطول في المنطقة البحرية البعيدة".

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ووفقا للمصدر، تشارك في هذه المناورات أكثر من 60 سفينة قتالية وسفينة دعم ونحو 35 طائرة تابعة للأسطول، وكذلك قوات الدعم الساحلية وأكثر من 11 ألف عنصر من العسكريين.

وأشار المصدر إلى أنه تم في الوقت الراهن، نشر قوات الأسطول في المناطق المحددة، وباشرت هذه القوات بتنفيذ بعض المهام العملية في إطار التدريب الميداني في المنطقة البحرية البعيدة عن الساحل.

وخلال ذلك، ستقوم مجموعات تكتيكية بحرية بمشاركة الطيران البحري، بالبحث عن غواصات معادية مفترضة ومن ثم ملاحقتها، وكذلك تنفيذ تدريبات قتالية ضد الأهداف السطحية والجوية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم التدرب على التصدي للطيران المعادي المفترض، من وسائط الدفاع الجوي الموجودة على السفن المشاركة في المناورات، وكذلك تنفيذ تدريبات لوجستية في البحر.

المصدر: نوفوستي