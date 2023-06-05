الدفاع الروسية تشير إلى سلاح روسي عالي الفعالية على محور كراسنوليمانسكي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طواقم راجمات اللهب الثقيلة من طراز سولنتسيبيك، التابعة لمجموعة "مركز" بالجيش الروسي، تدك مواقع وقوات العدو بفعالية عالية على اتجاه كراسنوليمانسكي.

وقال مصدر في الوزارة لمراسل "نوفوستي": "خلال تنفيذ المهام القتالية، تقوم طواقم راجمات سولنتسيبيك بقصف مواقع العدو بقذائف حرارية غير موجهة. ويتم توجيه نيران الراجمات والتحكم بها بواسطة الدرونات الجوية، التي تنقل نتائج القصف إلى موقع القيادة بشكل مباشر".

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وأشار إلى أن جهاز توجيه القذائف نحو الهدف في هذه المنظومة، يعمل بشكل أتوماتيكي.

وقال قائد إحدى البطاريات لمراسل "نوفوستي": "نعمل من خلال برنامج الكتروني، ومن خلاله نسجل جميع الإحداثيات... يقوم البرنامج بتنفيذ كل الحسابات اللازمة وينقلها جهاز الاستهداف والتوجيه. وبعد تعبئة الراجمة بالقذائف يتم القصف بدقة عالية. هذه الراجمات تثير الرعب بين عناصر العدو".

المصدر: نوفوستي