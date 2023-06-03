 
مباشر

رئيس إريتريا يقدر المستوى التقني لمترو أنفاق موسكو

أخبار روسيا

رئيس إريتريا يقدر المستوى التقني لمترو أنفاق موسكو
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfmq

أفاد مصدر في إدارة مترو الأنفاق بموسكو، بأن رئيس إريتريا أسياس أفورقي أبرهام، زار بعض محطات مترو العاصمة الروسية.

وخلال الجولة، أعرب الضيوف الأجانب عن تقديرهم وإعجابهم الكبير بمستوى التطور والمستوى التكنولوجي العالي لمترو الأنفاق في موسكو.

رئيس إريتريا يقدر المستوى التقني لمترو أنفاق موسكو

وقال المصدر: "زار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بعض محطات مترو موسكو. ورافق بعض موظفي المترو، الوفد الضيف في جولة للتعرف والاطلاع. وخلالها تمت زيارة محطتي أرباتسكايا، وبولوشاد ريفولوتسيي (ساحة الثورة) وكذلك التنقل على الخط الأزرق – خط أرباتسكو- بوكروفسكايا".

وذكر المصدر أن الضيوف الأجانب اطلعوا على معالم محطات مترو موسكو، وقدروا عاليا مستوى التطور والمستوى التكنولوجي العالي لمترو العاصمة الروسية، بما في ذلك الفواصل الزمنية القصيرة بين القطارات، ودقة الامتثال للجدول الزمني وكذلك القطارات الحديثة والأبواب الدوارة والنظام المتطور لخدمات الركاب.

وأشار أعضاء الوفد الضيف، إلى إعجابهم الكبير بجمال محطات المترو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا