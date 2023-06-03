رئيس إريتريا يقدر المستوى التقني لمترو أنفاق موسكو

أفاد مصدر في إدارة مترو الأنفاق بموسكو، بأن رئيس إريتريا أسياس أفورقي أبرهام، زار بعض محطات مترو العاصمة الروسية.

وخلال الجولة، أعرب الضيوف الأجانب عن تقديرهم وإعجابهم الكبير بمستوى التطور والمستوى التكنولوجي العالي لمترو الأنفاق في موسكو.

وقال المصدر: "زار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بعض محطات مترو موسكو. ورافق بعض موظفي المترو، الوفد الضيف في جولة للتعرف والاطلاع. وخلالها تمت زيارة محطتي أرباتسكايا، وبولوشاد ريفولوتسيي (ساحة الثورة) وكذلك التنقل على الخط الأزرق – خط أرباتسكو- بوكروفسكايا".

وذكر المصدر أن الضيوف الأجانب اطلعوا على معالم محطات مترو موسكو، وقدروا عاليا مستوى التطور والمستوى التكنولوجي العالي لمترو العاصمة الروسية، بما في ذلك الفواصل الزمنية القصيرة بين القطارات، ودقة الامتثال للجدول الزمني وكذلك القطارات الحديثة والأبواب الدوارة والنظام المتطور لخدمات الركاب.

وأشار أعضاء الوفد الضيف، إلى إعجابهم الكبير بجمال محطات المترو.

المصدر: نوفوستي